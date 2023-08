Il mercato delle automobili si sta spostando sempre di più verso un futuro green e attualmente l’unica alternativa possibile pare essere ancora l’elettrico.

Nonostante le automobili elettriche non siano ben viste da numerosi utenti, causa prezzi esorbitanti e dubbi sulle tempistiche della ricarica e infrastrutture non ancora lodevoli, saranno i veicoli del futuro.

Le case automobilistiche sono orientate verso questo tipo di progetto e tutte le uscite recenti sono una gara a chi sfrutto al meglio la tecnologia.

Tra tutti i brand uno in particolare sta per lanciare un’automobile che sarà al centro dell’attenzione per un bel po’.

Cadillac Escalade IQ: in arrivo il nuovo straordinario SUV

Sto parlando della casa automobilistica Cadillac che sta per lanciare il suo nuovo incredibile SUV elettrico: Escalade IQ.

La nuova elettrica presenta due motori a trazione integrata con una potenza di 680 CV e 834 Nm di coppia e un‘incredibile autonomia di 720 km.

Si tratta di un veicolo che punta al massimo del lusso e dell’eleganza mixato a una straordinaria aerodinamicità grazie alla sua griglia frontale, i fari LED e dagli interni in pelle.

Il SUV presenterà delle discrete dimensioni: parliamo di 5,7 metri di lunghezza, 2,38 metri di larghezza, 1,93 metri di altezza e un passo di 346 centimetri.

Non poteva assolutamente mancare la componente super tecnologica rappresentata da un display di 55 pollici con controllo del clima, doppio caricatore wireless e impianto audio AKG Studio.

La Cadillac Escalade IQ sarà disponibile sul mercato a partire dalla seconda metà del 2023 a un prezzo ancora da definire con precisione ma che verosimilmente si aggirerà intorno ai 130.000 dollari.