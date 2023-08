I raggi gamma sono dei getti di energia straordinariamente forti che vengono prodotti nello spazio e possono durare pochi millesimi di secondo. Tuttavia, di recente, c’è stato un evento a dir poco incredibile. Un lampo gamma è durato quasi 17 minuti, strabiliando qualsiasi astronomo.

Queste esplosioni, anche se non molto comuni, sono già state studiate in passato e vengono chiamate “lampi gamma ultra lunghi”. Ma questo evento era ancora più eccezionale.

Le caratteristiche dei Raggi Gamma

La durata totale del raggio osservato e stata precisamente di 1095 secondi. Curiosamente però l’evento è stato fermo per circa 600 secondi. Questo vuol dire che il lampo è apparso per qualche minuto, sparendone per dieci e poi ricomparendo. La sequenza ha causato l’azionarsi del sistema satellitare automatico ben due volte. Gli astronomi sembrano confermare che questi eventi abbiano avuto la stessa genesi.

Tale fenomeno ha anche stabilito un nuovo record per quanto riguarda la sua “luce”. Ha viaggiato infatti per circa 11,6 miliardi di anni prima di raggiungerci. Questo lo ha reso il lampo gamma più lontano che si sia mai registrato. I ricercatori, ovviamente rimasti sorpresi, hanno continuato ad analizzare la scia luminosa rimasta per capirne l’origine.

Le osservazioni hanno portato un vero e proprio stato di caos. Un evento simile precedente era stato causato dall’impatto di due stelle di neutroni, tuttavia, in questo caso, a generare il fenomeno potrebbe essere stata l’esplosione di una supernova.

Il mistero più grande però rimane la breve interruzione tra i getti di raggi gamma. Gli scienziati hanno cercato di dare una risposta a tale fenomeno, una vera spiegazione, ma al momento non vi è stata alcuna che sia al 100% certa. Tutto ciò ci fa comprendere di quante meraviglie nasconda l’universo e quanto ci sia ancora da scoprire.