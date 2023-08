Lo scorso mese il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile ha sbalordito tutti, compresa la concorrenza, con la sua nuova offerta mobile low cost super conveniente. Stiamo parlando dell’offerta denominata ho. 5,99 100 Giga. So tratta do un’offerta limitata nel tempo. Tuttavia, chi non è riuscito ancora ad attivarla, avrà ancora tempo fino a fine mese.

ho Mobile, non fatevi sfuggire la super offerta conveniente ho 5,99 100 Giga

Una delle ultime offerte mobile proposte dal noto operatore virtuale di Vodafone è ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare lo scorso 31 luglio 2023. Tuttavia, come già accennato, l’operatore ho Mobile ha deciso di dare ancora speranza agli utenti prorogandone la sua disponibilità.

Nello specifico, la super offerta low cost dell’operatore telefonico virtuale sarà ancora disponibile all’attivazione per un altro mese, ovvero fino al prossimo 31 agosto 2023.

ho. 5,99 100 Giga è un’offerta di tipo operator attack ed è super conveniente. Il suo bundle include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare su rete 4G di Vodafone con una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di appena 5,99 euro al mese.

Come già detto, essendo un’offerta operator attack, ho. 5,99 100 Giga è attivabile soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici. Tra questi, sono inclusi ad esempio iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, TDM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), Withu, Spusu, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power e Conexo Technologies.