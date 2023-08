La lire è la nostra vecchia moneta, che ha preceduto l’euro fino al 2001 e che rappresenta, a tutti gli effetti, un pezzo considerevole della storia del nostro paese.

Infatti, a distanza di anni, quasi sicuramente c’è ancora qualche vecchio nostalgico che conserva una piccola moneta in un angolo remoto di un cassetto o chissà dove.

Ebbene, per queste persone, forse sarà bello sapere che vi è una piccola possibilità che, le monete che hanno così amorevolmente conservato, potrebbero fruttare un po’ di soldi.

Ad oggi, il valore delle piccole 100 lire è di circa 2 euro.

Ovviamente non si tratta di una somma eccezionale, ed è persino troppo bassa per prendere anche solo in considerazione l’idea di poter vendere una 100 lire qualsiasi. Una moneta che magari continuiamo a conservare nel cassetto della scrivania, come ricordo dei tempi andati.

Tuttavia, questo discorso non vale per tutte le 100 lire.

Poiché tra queste, è possibile che si nascondano alcune che presentino degli errori di conio, una caratteristica che potrebbe aumentare il valore economico della moneta.

Le 100 lire con errori di conio

Tra le lire che possiamo considerare “rare” e che dalle quali sarebbe possibile ricavare un guadagno maggiore, abbiamo: