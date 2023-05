Monete rare, il mondo del collezionismo è più vasto di quanto credete

Per coloro che conservano oggetti vecchi in scatoloni in cantina o soffitta, questa notizia potrebbe rivelarsi sorprendente: alcuni oggetti del passato potrebbero valere una fortuna grazie al loro valore storico e collezionistico, anche se non più utilizzabili. Una recente ricerca condotta da Ipsos Explorer per eBay Italia rivela che oltre 7 milioni di italiani collezionano qualcosa, ovvero uno su otto. In Italia, gli oggetti più collezionati risultano essere le monete rare, seguite dai francobolli, e infine, modellini e bambole a pari merito.

Monete rare: il mondo del collezionismo è immenso

Due italiani hanno ottenuto un posto nel Guinness dei primati per le loro collezioni: Alessandro Benedetti, con 1.180 dischi in vinile colorati, e Lorenzo Pescini, che possiede 5.115 etichette di acqua minerale. Gli oggetti del passato più ricercati però restano sempre le monete. A proposito, il loro valore dipende da tiratura, reperibilità e da eventuali difetti di conio che le rendono uniche. (Per tiratura si intende il numero di monete messe in circolazione dalla Zecca di Stato e la loro disponibilità sul mercato). Secondo informazioni ottenute dal sito specializzato eurorari, alcune serie di monete sono particolarmente ricercate dai numismatici e dagli appassionati, e potrebbero fruttare una somma considerevole se messe all’asta. Tra queste compaiono:

Città del Vaticano dal 2002 al 2018 (escluso il 2004); Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Germania dal 2008 al 2018 con segno A, D, F, G o J; Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Quindi, se avete conservato vecchi oggetti in cantina o soffitta, potreste voler dare un’occhiata più da vicino alle vostre collezioni, poiché potreste scoprire di possedere veri tesori nascosti.