Gli sconti applicati da Unieuro sono tra i migliori in circolazione, e rappresentano il giusto punto di partenza su cui fare affidamento nel momento in cui si volesse avere libero accesso ai prodotti di tecnologia, senza mai essere minimamente costretti ad investire cifre troppo elevate.

Per tutti gli utenti che vogliono acquistare dal divano di casa, è bene sapere che gli ordini sono effettuabili liberamente, i prezzi non cambiano, e la consegna è diretta al domicilio senza costi aggiuntivi (in questo caso è però necessario che la spesa superi il valore limite di 49 euro, altrimenti è a pagamento).

Unieuro, occasioni imperdibili nel volantino

Fino al 16 agosto è tempo di Fuoritutto da Unieuro, infatti proprio in questi giorni gli utenti possono davvero pensare di accedere a promozioni invitanti, anche inerenti ad esempio l’acquisto di smartphone di fascia alta. E’ questo il caso di Samsung Galaxy S23, top di gamma assoluto che tutti devono ordinare subito, sopratutto con la spesa finale di 749 euro.

Volendo invece ridurre al massimo l’esborso monetario, il cliente potrà fare affidamento su modelli di fascia intermedia, tra i quali troviamo Galaxy A54, proposto a 449 euro, ma anche Honor X7a, disponibile a 149 euro, Honor 90 Lite a 279 euro, TCL 30 Se a 99 euro, Oppo A96 a 229 euro, oppure un più economico Oppo Reno8 Lite che viene proposto a 279 euro.

Gli ordini, come vi abbiamo anticipato, possono essere completati anche online sul sito, così da ricevere anche maggiori informazioni.