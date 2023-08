Canone RAI, finalmente addio al pagamento per gli italiani

Gli ultimi anni sono stati emblematici, con un aumento sensibile dell’inflazione e con una voglia sempre minore degli utenti italiani di pagare le tasse più inutili. Tra queste, come già detto, c’è il canone Rai, un’imposta obbligatoria che viene inclusa all’interno della bolletta dell’elettricità in 10 rate.

Tutto ciò porta le persone all’esasperazione, siccome si sentono private di soldi in maniera totalmente superflua. Nessun altra nazione in Europa infatti è sottoposta ad un obbligo del genere ed è per questo che neanche gli italiani vorrebbero pagarlo.

Canone Rai: mentre si discute al Governo, restano poche le categorie a poter evitare di pagarlo

Al Governo si sta discutendo su come rimodulare il canone, ma almeno per ora non sarebbero tante le soluzioni trovate. Per questo bisogna precisare che sono poche le categorie a poter restare fuori da questa situazione, ricevendo l’esenzione totale dal pagamento.

Secondo quanto riportato infatti, gli utenti potrebbero evitare di pagare il canone qualora abbiano appena compiuto i 75 anni di età. In questo caso dovrà sussistere però una condizione fondamentale, ovvero la somma del reddito medio dei componenti della famiglia: non si dovrà andare oltre gli 8000 € annui.

Anche gli utenti che non hanno una televisione in casa o una radio utile per ricevere i canali Rai potranno evitare di pagare.

Resta anche la questione di alcune particolari categorie, come quelle dei funzionari di organizzazioni internazionali e militari che non hanno la cittadinanza italiana. La stessa cosa varrà anche per gli agenti diplomatici e gli impiegati consolari. Anche il personale civile che non risiede in Italia potrà evitare di pagare.