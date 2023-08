È tempo per Vivo di annunciare un nuovo tablet di fascia medio-alta. Si tratta del nuovo Vivo Pad Air ed è stato svelato in queste ultime ore per il mercato cinese. Prezzo e disponibilità saranno resi noti nel corso dei prossimi giorni. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Il produttore cinese Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo Pad Air

Il produttore cinese Vivo ha da poco ampliato la sua proposta di tablet con il suo nuovo Vivo Pad Air. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo di fascia medio-alta con una grande cura per il design e dalle ottime prestazioni. Sotto alla scocca troviamo infatti lo Snapdragon 870, un soc molto prestante e dai consumi non troppo elevati.

Il design e la costruzione sono molto curati. Lo spessore è di soli 6.67 mm ed il peso è di appena 530 grammi. Sulla parte frontale troviamo poi un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11.5 pollici. La risoluzione è pari a 2.8K e la frequenza di aggiornamento arriva ad addirittura 144Hz. Anche dal punto di vista dell’autonomia non ci si potrà lamentare. La batteria è infatti da ben 8500 mah e, in caso di necessità, è sempre presente il supporto alla ricarica rapida da 44W.

Insomma, il nuovo Vivo Pad Air ha tutte carte in regola per stupire. Sarà disponibile in diverse colorazioni, fra cui Free Blue, Brave Pink e Easy Silver. Per il momento l’azienda non ha però rivelato la sua disponibilità sui mercati ed eventuali prezzi di vendita. Vi terremo aggiornati non appena si saprà qualcosa.