La piattaforma di e-commerce Amazon, tra i tanti prodotti proposti in offerta oggi, sta offrendo anche un cavo di ricarica magnetico della marca Vafoton.

Un cavo di ricarica magnetico può sempre tornare utile nella vita di tutti i giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul prodotto.

Vafoton cavo di ricarica magnetico in offerta su Amazon

Questo nuovo cavo magnetico è 6 in 1 e compatibile con la maggior parte dei dispositivi. Sono inclusi 3 diversi tipi di connettori magnetici: Micro USB, USB-C e iProduct. Nella confezione è incluso un adattatore USB-C a USB-A. Pertanto, il cavo è utilizzabile sia su caricabatterie con USB C che su caricatori con uscita USB-A. Una soluzione molto pratica e comoda 6 in 1.

Il prodotto, a 9 pin può ruotare di 360° ed è inoltre orientabile in un intervallo di 180. Utilizzabile con uscita del cavo diritta sul dispositivo o come forma a L angolare fino a 90. Questo assicura una presa più comoda quando si desidera utilizzare il dispositivo durante la ricarica. Soprattutto durante il viaggio in auto o durante il gioco.

La connessione magnetica è ora 2 volte più forte di prima. Il nostro nuovo cavo magnetico Vafoton è ora dotato di un connettore magnetico a 9 pin doppio più forte, che si collega al tuo dispositivo mentre lavori o dormi. La connessione non si dissolve accidentalmente. Il tutto a soli 8.99 euro seguendo questo link.