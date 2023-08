La serie di smartphone Vivo V29 si arricchirà molto presto con un nuovo modello. Si tratta in particolare del prossimo Vivo V29e 5G r quest’ultimo ha già ricevuto diverse certificazioni importanti, tra cui quella BIS. Nel corso delle ultime ore sono però emersi nuovi rumors ed alcune immagini renders.

Vivo V29e 5G, ecco come sarà il nuovo smartphone mid-range di Vivo

Il produttore cinese Vivo si appresta ad ampliare la sua famiglia di smartphone Vivo V29 con un nuovo modello. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Vivo V29e 5G, il protagonista degli ultimi rumors ed indiscrezioni emersi da poco in rete.

In particolare, il nuovo smartphone dell’azienda è stato avvistato in rete in alcune immagini renders e sono stati anche rivelati diversi dettagli riguardo alle presunte specifiche. Secondo quanto è emerso, il nuovo device avrà un design ed un look molto curati. La backcover sarà realizzata in due tonalità di colore e con diverse rifiniture, una lucida e una opaca.

Sul fronte lo smartphone sarà occupato da un display piuttosto ampio con cornici molto ridotte e con un foro piccolissimo per la fotocamera anteriore. Il pannello avrà una risoluzione pari a FullHD+ e non mancherà la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Lato prestazioni, sotto alla scocca troveremo il soc Snapdragon 480 5G o lo Snapdragon 480+ 5G. Saranno poi disponibili diversi tagli di memoria, con almeno 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno.

Ricordiamo che il nuovo Vivo V29e 5G dovrebbe essere annunciato verso la fine di agosto.