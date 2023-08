Tutti i gestori stanno riuscendo a creare un bell’organigramma di offerte, tutte piene di contenuti e poco costose. Le grandi aziende stanno cercando di raccogliere quante più energie possibili per giocarsi al meglio gli ultimi sprazzi di estate, ma i gestori virtuali ti renderanno la vita difficile. Il mese di agosto si rivelerà molto probabilmente con due facce di un’unica medaglia: ci saranno da un lato le rimodulazioni e dall’altro i rientri. Tutti gli utenti che riusciranno a beccare un messaggio di invito da parte del proprio gestore vecchio, torneranno sui propri passi. Per questo motivo CoopVoce vuole intromettersi e mostrare subito quel che ha.

CoopVoce: arriva la nuova EVO 200 con tutto incluso a 7,90 € al mese per sempre

Gli utenti che credevano che con la fine della vecchia EVO 180 non ci sarebbe stato più nulla di conveniente, si sbagliavano. CoopVoce ha pensato alla nuova EVO 200.

Questa soluzione è in grado ogni mese di garantire minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS. Ovviamente ci sono anche 200 giga per connettersi al web in 4G. Il prezzo mensile consiste in soli 7,90 € per sempre, ma bisogna fare presto.

In realtà di tempo ce n’è ancora, visto che essendo stata appena presentata, l’offerta potrà essere sottoscritta ancora per circa un mese. Il termine ultimo è il 6 settembre, per cui cercate di non perdere questo grande treno.

Non dimenticate che solo la prima volta ci sarà da pagare un costo di attivazione pari a 10 €. La spedizione della scheda sarà gratuita verso il vostro domicilio o verso l’indirizzo scelto.