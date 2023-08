Avere un bel televisore di ultima generazione sicuramente migliora l’esperienza d’utilizzo della stessa, mentre si guarda un film, una serie TV o semplicemente un programma.

Disporre anche di una soundbar però, vi farà immergere all’interno del film, come se foste al cinema. Fortunatamente Amazon ne sta proponendo una Samsung a metà prezzo. Ecco tutti i dettagli.

Soundbar Samsung a metà prezzo su Amazon

La soundbar proposta da Amazon è una Samsung modello HW-B430/ZF, che dispone della modalità notte e modalità Voice Enhancement. Attiva la Modalità Notte per ridurre i bassi ed evitare rumori troppo forti e utilizza la modalità Voice Enhancement per sentire ogni dialogo più chiaramente.

Immergiti in un suono coinvolgente: il suono direzionale della Soundbar offre un sound equilibrato da un’estremità all’altra e completa magnificamente la tua esperienza di home entertainment. Non manca la modalità gioco per farvi entrare nel cuore dell’azione grazie all’audio bidirezionale dello speaker della Soundbar con Dolby Atmos, che crea un’esperienza di gioco dagli effetti sonori eccezionali per aumentare l’emozione e vincere ogni sfida.

Grazie al montaggio a parete, puoi creare nel tuo soggiorno la migliore esperienza audiovisiva. Il tuo TV Samsung e la Soundbar creano una perfetta armonia di suono e donano stile a ogni stanza. Può essere vostra, come anticipato precedentemente, a metà prezzo, ovvero soli 109.99 euro invece di 229.00 euro, precisamente scontata del 52%. Seguite questo link per maggiori dettagli sul prodotto.