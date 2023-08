Di seguito un elenco di giochi Android disponibili direttamente tramite browser senza dover scaricare alcuna applicazione. Facilmente accessibili tramite qualsiasi browser Web mobile, questi giochi offrono lo stesso livello di divertimento dei giochi installati sul dispositivo, senza l’utilizzo eccessivo dei dati e l’occupazione dello spazio a disposizione.

Tetris

È un classico che non si può non inserire in una lista simile. Non è richiesta alcuna registrazione, il gioco può essere messo in pausa e giocarci è semplicissimo. Basterà trovare gli incastri perfetti tra i tetramini per forma e dimensioni.

Subway Surfers

Subway Surfers è un gioco popolare per dispositivi mobile disponibile anche su Poki. In questo gioco, assumi il ruolo di un giovane artista che viene sorpreso da un capotreno mentre realizza graffiti su un treno della metropolitana. Ti imbarcherai quindi in un’avventura elettrizzante, correndo lungo i binari del treno per sfuggire all’ispettore scontroso e al suo cane. Subway Surfers offre un’esperienza di corsa frenetica e senza fine che ti tiene impegnato e all’erta. Quindi, come puoi immaginare, più giochi, più diventa avvincente.

I controlli sono semplici e intuitivi e ti consentono di scorrere verso sinistra, destra, su e giù per navigare nell’ambiente della metropolitana. Mentre corri, incontrerai vari ostacoli e sfide, come treni in arrivo, barricate e altri pericoli. Fortunatamente, il gioco ti fornisce power-up e booster lungo il percorso. Inoltre, ci sono potenziamenti che possono essere acquistati con le monete che guadagni nel gioco.

Diep.io

Questo è un gioco supportato da pubblicità in cui i giocatori controllano carri armati mutaforma presenti nell’arena. Puoi passare da un tipo di arma come mitragliatrice, cannone, drone e altro per dominare la zona. Mentre giochi, il tuo carro armato diventerà più forte con più salute, danni e velocità. Puoi anche ottenere potenziamenti come fuoco automatico, rigenerazione della salute e bonus velocità. Man mano che avanzi nel gioco, puoi sbloccare nuovi tipi di carri armati. Puoi giocare da solo, ma è più divertente fare squadra con gli altri.

Line Rider

Dai sfogo alla tua creatività per costruire una pista e far salire uno slittino. Line Rider è un classico gioco sandbox che ti consente di disegnare e simulare una pista personalizzata da utilizzare per il tuo slittino. Creerai un’esperienza di navigazione fluida per il tuo slittino o ci saranno troppe turbolenze per finire il percorso? Sei tu a controllare il risultato. Merita un posto in questo elenco per il livello di rifinitura, gli strumenti per la personalizzazione e il gameplay unico. La fisica gioca un ruolo di primo piano in cui la pendenza/uniformità della curva influenza pesantemente l’esperienza dello slittino, consentendo a chiunque di sperimentare a proprio piacimento.

War Brokers

Se sei dell’umore giusto per giocare a un FPS competitivo, ti consigliamo di dare un’occhiata a War Brokers. Puoi aspettarti tutte le solite chicche FPS di questo genere, insieme a un surplus per la modalità di gioco (battle royale, team deathmatch, solo per citarne alcuni), un set di mappe, tonnellate di pistole pronte per essere usate e l’accesso ad una classifica. Dovrai abilitare la modalità orizzontale per giocare a War Brokers sul tuo dispositivo mobile. Da lì, puoi creare un account o accedere come ospite dal menu principale.

Nightpoint.io

Quanto sei sicuro delle tue abilità nel sopravvivere alla prossima apocalisse di zombie? Se ritieni che le probabilità siano a tuo favore, Nightpoint.io metterà alla prova le tue capacità. Non solo dovrai respingere gli zombi mortali, ma anche altri giocatori, potenzialmente ostili, si uniranno alla mischia, quindi è meglio entrare con tutte le armi spianate.

I controlli sono relativamente semplici poiché è un gioco 2D; sparerai nella direzione in cui punti il tuo joystick virtuale e muoverai il tuo personaggio con la levetta sinistra. Man mano che il round continua, acquisirai potenziamenti per la velocità, la salute e la rigenerazione della salute. Consigliamo vivamente di giocare in modalità orizzontale per accedere alla modalità a schermo intero.

Among Us

Sapevi che il fenomeno culturale Among Us può essere riprodotto direttamente sul browser Web del tuo dispositivo mobile? Questo gioco multiplayer è incentrato sulla deduzione, è super leggero e funziona senza intoppi. In Among Us, tu e gli altri giocatori dovete lavorare insieme per completare le attività su un’astronave, ma ci sono impostori tra di voi che cercheranno di sabotare la missione! Il gioco consiste nel capire chi sono gli impostori e votarli fuori dalla nave.

L’unico aspetto negativo è che devi guardare un annuncio a schermo intero prima di ogni round, ma la maggior parte sono solo video veloci che puoi saltare dopo pochi secondi. Può volerci un po’ di tempo per accedere ad una partita, ma ne vale la pena. I controlli sono semplici; c’è un joystick nell’angolo in basso a sinistra dello schermo per muovere il tuo personaggio intorno all’astronave, e poi ci sono questi altri pulsanti nell’angolo in basso a destra.

Wordle

Questo gioco di parole è diventato virale all’inizio del 2022 e va ancora forte oggi. Le semplici regole di Wordle del New York Times e la possibilità di condividere (o vantarsi) a livello globale con le tue statistiche rendono questo gioco così interessante. Ti vengono date sei possibilità di indovinare la parola quotidiana usando gli indizi delle lettere nei tuoi precedenti tentativi. Giocare consecutivamente sullo stesso browser Web implica che i risultati verranno trasferiti in serie per ottenere le tue statistiche. Il sito funziona perfettamente su un browser Web mobile.

Chrome Dino

Chrome Dino replica il famoso gioco dei dinosauri di Google. L’obiettivo è raggiungere il punteggio più alto guidando un Tyrannosaurus rex pixelato attraverso lo schermo evitando tutti gli ostacoli lungo il percorso. Se sei alla ricerca di un corridore senza fine con controlli semplici, T-rex Dinosaur è un ottimo gioco da caricare. A differenza della versione originale, il gioco si adatta automaticamente non generando ostacoli che richiedono il ducking. Incorrere in ostacoli si traduce in una schermata game over. La cosa più importante è cronometrare correttamente i tuoi salti e accumulerai punti man mano che avanzi nel livello. È un divertente perditempo, anche se non è il gameplay più accattivante che troverai in questo elenco.

2048

Ecco un altro gioco molto popolare di cui probabilmente hai sentito parlare e di cui forse hai anche giocato una versione. Il semplice ma avvincente puzzle game per giocatore singolo di Gabriele Cirulli ha preso d’assalto il mondo nel 2014. Da allora, sono state rilasciate innumerevoli versioni e cloni per Android e iOS, ed è diventato un passatempo popolare per gli appassionati di giochi di puzzle. Fortunatamente, puoi riprodurre la versione originale di 2048 di Gabriele Cirulli direttamente nel tuo browser web mobile.

Splix.io

Splix è un avvincente gioco multiplayer che puoi giocare da solo o con una squadra. Ha annunci video a schermo intero che dovrai guardare prima di iniziare. Una volta entrato nel gioco, controllerai un blocco colorato e l’obiettivo è rivendicare quanto più territorio possibile conquistando ed espandendo la tua area. Muoversi è facile; fai semplicemente scorrere lo schermo nella direzione in cui vuoi che si sposti la tua scia colorata. Splix si basa su strategia, rapidità di pensiero e un po’ di fortuna.

Domino

Gioca al classico gioco di tessere online con due o quattro giocatori attraverso questa versione ospitata su Playdrift. Le tessere corrispondenti fanno guadagnare punti e chi guadagna di più vince la partita. Non è necessario creare un account per giocare, ma dovrai almeno accedere come ospite. Una volta entrato, puoi ospitare una partita, entrare in una stanza, unirti a una partita, invitare altri a giocare e assistere a una partita in corso. L’unico aspetto negativo è che dovresti avere già familiarità con le regole e le varianti di Dominoes poiché le istruzioni non si trovano da nessuna parte sulla pagina web.