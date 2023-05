sponsor

Google ha recentemente introdotto una novità nell’applicazione di gestione della posta elettronica Gmail, che potrebbe causare malcontento tra gli utenti, soprattutto tra coloro che utilizzano Google Gmail frequentemente.

Google Gmail: cosa sta succedendo alla posta?

Come riportato da 9to5Google, il colosso della tecnologia ha iniziato a incrementare il numero di annunci pubblicitari su Gmail, rendendo le pubblicità più invasive e inserendole tra le email nella casella di posta in arrivo. Questa scelta ha suscitato numerose critiche da parte degli utenti, in quanto rende difficile distinguere le email autentiche dalle pubblicità e navigare nella propria casella di posta.

La nuova interfaccia delle pubblicità di Gmail è in fase di distribuzione da almeno due settimane ed è stata implementata su tutte le piattaforme in cui il servizio è disponibile: dai browser web alle app mobili e alle versioni per tablet. Pare che tutte le caselle di posta Gmail abbiano subito un aumento delle pubblicità.

Sull’app per dispositivi mobili, in particolare, le pubblicità compaiono in cima alla casella di posta in arrivo, un’area precedentemente esente da annunci. GizmoChina afferma che le pubblicità “rendono l’area troppo densa di contenuti e suscitano preoccupazioni tra gli utenti”. Al momento, Google non ha ancora risposto alle critiche e non è chiaro se ulteriori aumenti di pubblicità su Gmail siano previsti in futuro.

Tuttavia, è possibile che questa mossa di Google sia solo un test temporaneo delle nuove pubblicità, e che quindi, nelle prossime ore o nei prossimi giorni, l’azienda possa decidere di abbandonare questa modalità in favore di una visualizzazione più sobria della casella di posta.