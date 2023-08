Qualcuno credeva che dal 2 agosto in poi la grande convenienza tipica di CoopVoce sarebbe scomparsa tutto d’un tratto. Quella data è stata determinante per la fine di un’offerta sottoscritta in grande quantità dagli utenti, ovvero la vecchia EVO 180. Ora quella soluzione non esiste più, ma il celebre provider virtuale ha voluto dare continuità alla grande convenienza di cui ultimamente si vanta.

A tal proposito è nata una nuova EVO, che questa volta prende il nome di EVO 200. Esatto, avete capito bene: si tratta di un’offerta che al suo interno vanta 200 giga per connettersi ad Internet. Ovviamente ci sono tanti altri contenuti di cui beneficiare ma l’opportunità non durerà per sempre: può essere sottoscritta solo a tempo limitato.

CoopVoce ha le migliori offerte del momento, è nata la nuova EVO 200 con tutto incluso

Questa nuova offerta che andrà avanti per poco più di un mese, potrà essere sottoscritta da chiunque voglia. La EVO 200 di CoopVoce è perfetta per avere tutto, siccome oltre ad internet garantisce anche tantissimi contenuti tra minuti ed SMS.

L’offerta infatti consente di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi versa tutti e 200 giga in 4G per la navigazione. Il prezzo mensile sembra quasi essere finto, visto che è troppo conveniente. Costa solo 7,90 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla entro il prossimo 6 settembre.

Da ricordare che c’è un costo di attivazione da pagare di 10 € una tantum, con la spedizione della Sim che invece sarà inclusa nel prezzo. Il totale dunque per il primo mese, compresa l’attivazione, sarà di 17,90 €.