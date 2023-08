CoopVoce, ultimi giorni per avere 180GB quasi gratis

Per i gestori virtuali sta diventando sempre più semplice dominare nel mondo della telefonia mobile, soprattutto a causa delle mancanze degli altri. I provider di grande livello stentano ormai a tenere le loro offerte costanti sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto riguarda i contenuti. Sono diversi infatti i casi in cui i prezzi delle promo sono aumentati improvvisamente e non di poco, stando almeno alle ultime rimodulazioni estive. Per questo motivo gli utenti continuano a scegliere offerte come quelle prodotte e lanciate da CoopVoce, gestore virtuale tra i più famosi in assoluto.

Ora come ora a tenere alto il livello di questo provider ci pensano alcune offerte, una in particolare che da dopo domani in poi non esisterà più. Proprio per questo motivo tutti sono invitati a pensarci ancora una volta e bene: la EVO 180 scadrà il 2 agosto, per cui avete ancora un po’ di tempo per sceglierla, bastano pochi minuti.

CoopVoce: ancora un giorno per sottoscrivere la migliore offerta in assoluto

Tutti coloro che hanno già scelto la EVO 180, possono beneficiare ogni mese di tutto ciò che occorre per non avere alcun pensiero. Si parte infatti da minuti illimitati verso tutti i provider fissi e mobili in Italia passando per 1000 messaggi verso tutti ogni mese. Infine ecco il vero punto di forza, ovvero 180 giga in 4G per navigare in internet. Il prezzo mensile resta sempre lo stesso una volta sottoscritta l’offerta: CoopVoce lo fissa a 7,90 € al mese per sempre. Ricordiamo che l’offerta è disponibile ancora fino a domani.