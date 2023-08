Il sotto brand di Xiaomi ha finalmente presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone a marchio Poco, ovvero il nuovo Poco M6 Pro. Come da tradizione dell’azienda, quest’ultimo presenta un design ed un look originali ed unici e presenta anche una buona scheda tecnica nonostante il prezzo al cambio sia comunque basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco annunciato ufficialmente il nuovo medio di gamma Poco M6 Pro

Poco M6 Pro è l’ultimo arrivato in casa Poco e prosegue quanto fatto dall’azienda in passato. Come già accennato in apertura, infatti, il device presenta un design unico e si distingue dai vari competitors. Sul retro troviamo ad esempio l’iconico modulo fotografico nero di forma rettangolare con all’interno il logo Poco.

Anche per questo smartphone sono poi disponibili diverse colorazioni uniche, come ad esempio Forest Green e Power Black. Dal punto di vista tecnico, troviamo delle buone caratteristiche e la maggior parte di queste sono condivise con il cugino Redmi 12 5G, dato che si tratta in sostanza di un re-branded. Il prezzo, come già detto, è basso e parte da circa 130 euro. Vi riassumiamo qui di seguito Ie specifiche.