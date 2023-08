Fra pochissimi giorni il sub brand di Xiaomi, ovvero Poco, annuncerà in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo device della famiglia M. Si tratta del prossimo Poco M6 Pro e sarà svelato sabato 5 agosto 2023. Nel corso delle ultime ore, sono state pubblicate in rete alcune immagini renders che ci hanno confermato il suo design.

Poco M6 Pro, trapelano in rete nuove immagini renders prima del debutto

A pochi dal debutto ufficiale del prossimo medio di gamma a marchio Poco, sono state pubblicate in rete delle nuove immagini renders. Osservandole, possiamo quindi avere una ulteriore conferma riguardo al design del prossimo Poco M6 Pro, che è in arrivo il 5 agosto 2023.

Osservando i renders, sembra che l’azienda abbia deciso di non abbandonare le scelte stilistiche adottate sui precedenti modelli della serie. Sul retro, infatti, è presente un ampio modulo fotografico nero di forma rettangolare. Al suo interno troveranno posto due sensori fotografici più un piccolo flash LED e affianco sarà presente il logo Poco.

Sulla parte frontale ci sarà un display con un piccolo foro centrale. Le cornici saranno nella norma, con quella inferiore leggermente più pronunciata. Interessante notare come Poco continui a proporre anche colorazioni originali e innovative. La backcover sembra infatti che sarà disponibile anche in una inedita colorazione verde scuro. Insomma, anche questa volta sembra che Poco non deluderà con il suo nuovo Poco M6 Pro. Ricordiamo che, dal punto di vista tecnico, troveremo sotto alla scocca un processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 4 Gen 2, mentre il display sarà a 120Hz.