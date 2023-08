Tra le tantissime offerte di oggi, la piattaforma di e-commerce Amazon propone anche un aspirapolvere senza fili ultraleggero ad un prezzo quasi regalato.

Stiamo parlando di uno sconto dell’83% che fa passare l’aspirapolvere in questione da 599.99 euro a soli 99.99 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Amazon: aspirapolvere senza fili ultraleggero scontato dell’83%

Questo aspirapolvere senza fili è dotato di un potente motore da 175 W, che fornisce un’aspirazione potente e impressionante. Può essere commutato in due modalità: modalità massima (20 KPa per 25 minuti) e modalità standard (15 KPa per 40 minuti). Quindi può facilmente catturare peli di animali domestici, polvere, detriti, briciole, cibo per animali domestici e altri pasticci con facilità.

Dispone di una batteria ricaricabile a 6 celle da 2200 mAh, che offre fino a 40 minuti di autonomia ininterrotta in modalità minima e 25 minuti di autonomia in modalità standard. Funziona bene nella pulizia di scale, stanze, dormitori e in tutta la casa. L’aspirapolvere senza fili N300 pesa meno di 3,9 libbre.

la tecnologia ciclonica a 5 stadi e la rete ad alta densità, l’aspirapolvere senza fili può catturare il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche fino a 0,1 micron. Pertanto, rende efficacemente l’aria di scarico più pulita, previene l’inquinamento atmosferico secondario e porta aria più pulita alla famiglia. Il design “One-Button Dust Dumping” semplifica lo svuotamento. Visitate questo link per maggiori dettagli sul prodotto.