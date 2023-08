WhatsApp al giorno d’oggi è ricchissima di funzionalità molto interessanti, appositamente studiate da Meta per indurre negli utenti la voglia di utilizzare quotidianamente l’app di messaggistica istantanea, a discapito della rivale Telegram. Nel corso del 2023 sono davvero tantissime le novità messe a disposizione del pubblico, ma quali sono le migliori? scopriamolo assieme.

Al primo posto della nostra speciale e personale classifica, non possiamo che aggiungere la possibilità di modificare i messaggi, un qualcosa che davvero stavamo aspettando da diverso tempo, e che finalmente è possibile, anche se con il limite di 15 minuti. Più precisamente l’utente può apportare una modifica al messaggio inviato, entro e non oltre i primi 15 minuti.

WhatsApp, una serie di novità incredibili

Imperdibile, e finalmente oseremmo dire, è la possibilità di utilizzare lo stesso account su due dispositivi in contemporanea, un enorme passo in avanti rispetto al passato che amplia la versatilità e le possibilità di utilizzo dell’app, non limitando l’accesso, come avveniva appunto, ad un solo device per volta.

Le novità che sono state introdotte in WhatsApp sono davvero tantissime, ma tra le tante ci sentiamo di elogiare la scelta di Meta di investire pesantemente sulla sicurezza, non tanto sulla crittografia dei messaggi, quanto proprio nel cercare di limitare l’accessibilità alle chat a persone non autorizzate. Da poco tempo infatti è possibile accedere con impronta digitale, con il viso su Apple, oppure anche impostare vere e proprie password private.

Tutte queste novità sono già disponibili sia su iOS che Android, nel caso in cui non le abbiate sull’app, controllate gli aggiornamenti.