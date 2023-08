Dobbiamo ammetterlo, tenere pulita una casa è davvero un vero e proprio lavoro, soprattutto se dobbiamo stare dietro a lavoro, figli e tempo libero.

Con l’aspirapolvere senza fili Samsung potrete pulire velocemente il pavimento di tutta casa senza accattare e staccare la corrente per ogni stanza che cambiate. Oggi è in sconto del 60% su Amazon, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aspirapolvere Samsung senza fili in offertona su Amazon

L’aspirapolvere senza fili Samsung 90 Multi VS20R9044T2 ha una potenza di 200 W e riesce a raggiungere addirittura 60 minuti di autonomia, in questo modo potrete pulire tutta la vostra casa senza doverlo ricaricare tra una stanza e l’altra. Il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole.

Con la sua elevata capacità di 3.000 mAh, la batteria di questa scopa ricaricabile lavora fino a 1 ora. E se vuoi pulire per 2 ore consecutive, sostituisci la batteria con una di ricambio, acquistabile separatamente. Una spazzola morbida adatta anche alle superfici più delicate come il parquet. Muovendosi a 180 gradi, raccoglie anche la polvere più sottile in ogni angolo della casa, e per la manutenzione basta premere un pulsante.

Il design compatto e auto-portante consente di posizionare la base Self Standing ovunque. In più, con i due adattatori puoi caricare contemporaneamente due batterie, in 3 ore e mezza. Essendo scontato del 59% lo potete portare a casa per soli 349 euro invece di 849 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli sul prodotto.