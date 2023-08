Xiaomi si sta preparando per lanciare sul mercato una nuova serie di smartphone appartenente alla famiglia di attuali top di gamma. Nei giorni scorsi, gli analisti hanno ottenuto informazioni sul prossimo Xiaomi 13T (numero di modello: 2306EPN60G) mentre in queste ore sono emersi alcuni dettagli sul 13T Pro.

Entrambi i device sono apparsi all’interno del database della FCC. Si tratta di un ente di certificazione governativo degli Stati Uniti che garantisce i dispositivi elettronici. Questo passaggio è uno degli ultimi prima della commercializzazione ufficiale all’interno del Paese.

Stando ai nuovi report trapelati in rete, lo Xiaomi 13T Pro è caratterizzato dal numero di modello 23078PND5G. Il device potrà contare sulla presenza della tecnologia dual SIM compatibile con il 5G. Le bande supportate saranno quelle n5, n7, n38, n41, n44, n66, n71 e n78.

Xiaomi 13T Pro si preannuncia come uno smartphone top di gamma caratterizzato da una scheda tecnica estremamente interessante

Oltre alla connettività di rete ci sarà anche il Wi-Fi 6E e la presenza della tecnologia NFC. Il database FCC suggerisce che Xiaomi 13T Pro potrebbe arrivare sul mercato in tre diverse configurazioni. La prima sarà caratterizzata da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, la seconda avrà sempre 12 GB di RAM ma 512 GB di memoria intera. La terza e ultima variante sarà quella più prestazionale con 16 GB di RAM e 1 TB spazio di archiviazione.

La presenza di tre diverse configurazioni è avvalorata dai testi condotti dalla FCC su vari modelli di deivce. In particolare, i vari modelli presi in considerazione hanno le tre varianti di memoria ma anche una scocca posteriore diversa. Un modello presenta una cover posteriore in alluminio, un altro la cover posteriore in vetro e infine una cover plastica tradizionale.

Al momento, queste sono le uniche informazioni certe che abbiamo a disposizione. Secondo ulteriori indiscrezioni, Xiaomi 13T Pro sarà caratterizzato da un pannello OLED con una diagonale da 6,67 pollici. La risoluzione arriverà a 1,5K mentre il refresh rate toccherà i 144Hz.

Il SoC Scelto per gestire tutte le operazioni è il MediaTek Dimensity 9200 Plus accompagnato da memorie RAM di tipo LPDDR5x e memoria interna di tipologia UFS 4.0. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 120W. Il lancio ufficiale del dispositivo è atteso a partire dal primo settembre sul mercato globale. Per il mercato domestico invece, il device sarà commercializzato come Redmi K60 Ultra.