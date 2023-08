Le offerte mobile si fanno sempre più invitanti ed interessanti e quest’estate ancor di più. In questi ultimi giorni, ad esempio, è ancora disponibile il il vasto portfolio di offerte mobile dell’operatore telefonico virtuale Noitel. Le sue offerte sono super convenienti e partono da appena 4,49 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Noitel, ancora per l’estate valido il portfolio di offerte super

Per l’estate anche l’operatore telefonico virtuale Noitel ha deciso di prorogare il suo portfolio di offerte mobile. Come già accennato in apertura, una delle sue offerte più convenienti ha un costo irrisorio di appena 4,49 euro al mese. Stiamo parlando dell’offerta mobile Noitel MoreVoice Plus ed include ogni mese 50 SMS verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.

Per chi ha invece necessità di navigare, c’è l’offerta mobile denominata Noitel Next Step Plus. Quest’ultima, in particolare, ha un costo mensile di soli 4,99 euro al mese. Nonostante questo, il bundle mensile include ben 30 GB di traffico dati e sempre 50 SMS e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Per chi invece vuole esagerare con i giga orr navigare senza pensieri e in tutta tranquillità , è ancora disponibile l’offerta mobile denominata Noitel Super Jump 150. Quest’ultima ha un costo sempre piuttosto basso di 7,99 euro al mese. Il bundle mensile dell’offerta, in questo caso, arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati. Anche in questo caso, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri.