Siamo più o meno tutti d’accordo che le cuffie in-ear sono molto più comode da utilizzare, da trasportare ma anche da perdere.

Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi delle JBL Tune 500, delle cuffie on ear con microfono e comando remoto. In più sono scontate su Amazon del 33%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

JBL Tune 500 scontate del 33%

Le cuffie supra-aurali Tune 500 emettono ottimo suono JBL Pure Bass che puoi ascoltare nelle sale da concerto, negli stadi e negli studi di registrazione. Con le cuffie sovraurali JBL, dotate di cavo piatto antigroviglio con comando ad un pulsante e microfono integrato, puoi gestire facilmente la musica, le chiamate e l’accesso a Siri o Google.

Sono leggere e confortevoli grazie ai morbidi cuscinetti auricolari e all’archetto imbottito, potrai ripiegare le tue cuffie JBL e metterle comodamente nella borsa per portarle ovunque vai. Dispongono di una coppia di driver da 32 mm che riproduce un sound limpido e corposo con bassi potenti e profondi / Per audio, gaming e chiamate (compatibile con Android, iPhone, Smartphone e molti altri).

