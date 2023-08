La friggitrice ad aria è diventata quasi un elemento indispensabile all’interno delle cucine, cuoce come se fosse fritto ma in maniera molto più sana e genuina.

Non pensate poi, che si possano cucinare solamente i cibi impanati, si possono cuocere tantissimi altri piatti. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul prodotto in offerta su Amazon.

Friggitrice ad Aria da 15 Litri in offerta su Amazon

Questa friggitrice ad aria Involly dispone di 18 modalità di cottura del cibo in base alla pietanza inserita come Air Fry, Broil, Air Roast, Bake, Chips, Pizza, Chicken, ecc. Consentono di cucinare i piatti preferiti in modo semplice e senza sforzo, dalle patatine croccanti al succoso pollo arrosto. Uno per più scopi, semplifica la routine di cottura risparmiando denaro, tempo e spazio.

3 volte più grande della maggior parte delle friggitrici ad aria e, grazie alla struttura a 3 strati, è possibile cuocere tutto in modo uniforme in una sola volta. È possibile arrostire facilmente un pollo da 2,5kg, friggere 500g di patatine o cuocere una pizza. Grazie al tubo riscaldante da 1600W e alla ventola specializzata ad alta velocità, la velocità di cottura è notevolmente migliorata di 3 volte.

Grazie alla superficie diffusa a forma di diamante, il cibo può essere riscaldato uniformemente su tutti i lati con il 90% di olio in meno rispetto alle friggitrici tradizionali. La porta a doppio vetro impedisce efficacemente la perdita di calore e mantiene la cucina più fresca e sicura. Attualmente è disponibile su Amazon, tramite questo link, a soli 132.99 euro invece di 199.99 euro.