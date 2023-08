Fare una telefonata oggi è la cosa più normale del mondo. Prima però non era affatto così, essendo che termini come “smartphone” o “telefono” non esistevano ancora. I primi oggi sono estremamente universali e, tra le tante cose disponibili, possiamo utilizzarlo per chiamare chi vogliamo.

C’è un pezzo del passato che vale la pena ricordare, ossia il gettone telefonico, definibile come una sorta di vero e proprio “antenato” dei telefoni come li conosciamo oggi. Ad oggi, questi esemplari si intrinsecano nella cultura come oggetti da collezione. A quanto ammonta il valore di uno di questi?

Gettone telefonico: quanto vale oggi?

tutti gli esemplari prodotti dal 1959 fino al 1980 hanno una forma unica e particolare e la loro dimensione dipende dalla Regione di provenienza. Essi presentano tre scanalature per agevolare l’inserimento nelle fessure del telefono e hanno tutti 4 cifre che hanno un significato specifico.

Queste rappresentano infatti l’anno di produzione nelle prime due cifre ed il mese nelle seconde due; dunque, il gettone 7805 che è stato prodotto nel 1978 ha il 5 finale essendo che è stato prodotto nel mese di maggio, il quinto dell’anno.

Ritornando a noi, quanto può valere un pezzo del genere? ovviamente ciò dipende da varie cose, in particolar modo dalle condizioni di conservazione o dalla forma dell’acquirente. Di modelli del genere ce ne sono parecchi, ma se sono in buono stato o addirittura a fior di conio, essi possono valere fino a 35 euro.

Ci sono alcuni esemplari che riescono a valere anche fino al doppio e ciò dipende principalmente da piccole differenze presenti sui lati, come errori di conio, i quali però devono essere considerati autentici e non fatti di proposito.