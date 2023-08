Canone RAI finalmente ADDIO per sempre, ecco come non pagarlo

Ora come ora è difficilissimo pagare le tasse in Italia senza lamentarsi, vista l’inflazione che è arrivata ai massimi storici. Una delle tasse più odiata in assoluto è senza dubbio il canone Rai, purtroppo ancora in vigore e solo in Italia.

Esistono però dei modi per non pagarlo, ma solo se si fa parte di alcune categorie ben precise.

Canone Rai addio ma solo per alcune categorie di persone, ecco chi può evitare di pagare la tassa

Mentre vanno avanti le consultazioni al governo tra le varie fazioni in merito ad un eventuale abolizione del canone Rai, gli utenti cercano di capire come evitare di pagarlo senza incorrere in sanzioni. Ormai sono anni che la tassa viene inclusa all’interno della bolletta dell’elettricità, così da obbligare tutti a pagarla in maniera rateizzata fino alla fine dell’anno.

Non sarà possibile scorporare il totale del canone Rai da quello della fornitura elettrica ed è così che il governo ha evitato l’evasione di moltissimi cittadini.

Ora però bisogna capire chi sono le persone che possono evitare di pagare, o almeno quali sono le categorie. Si parla insistentemente di nuove regole in arrivo ma nel frattempo solo i cittadini con oltre 75 anni di età possono evitare di corrispondere il canone Rai al governo.

La stessa cosa vale anche per le persone che in casa non hanno una radio o una televisione che riceva i canali Rai. L’ultima categoria che può evitare di pagare il canone è quella degli utenti che hanno un reddito annuo sotto gli 8000 €. Qualora dovessero esserci aggiornamenti in merito provvederemo comunque ad avvisarvi.