In un periodo particolarmente recente è stata fatta una scoperta sconvolgente, alcune applicazioni installate sugli smartphone più comuni al mondo, tra cui annoveriamo chiaramente i modelli Samsung, Xiaomi, Oppo e similari, possono rubare i dati sensibili ed il denaro agli utenti.

La conferma arriva da Trend Micro Research, un’azienda che da sempre si occupa di controllare ed impedire le frodi informatiche; con un report pubblicato recentemente, la suddetta avrebbe indicato un elenco di app veramente pericolose, pronte a rubare il denaro dei contribuenti, o più semplicemente attingere ai dati sensibili degli stessi.

Android, ecco le app più pericolose

Un elenco di circa 15 app da disinistallare subito, la cui maggior parte non è presente sul Play Store di Google, per il quale rinnoviamo esattamente sempre lo stesso invito: non scaricate software che non siano presenti sullo stesso, il rischio è davvero molto elevato.

Le app incriminate sono di vario genere, si parte dai semplici elementi di trading online, che promettono quindi grandi guadagni con una fortissima resa, come Moshop, BBShop, NtBuy, Leefire o anche GoShop e Gobuy, per poi spaziare verso altre app di vario genere, tra cui troviamo Canyon, Fair, Domo, GoDo, AMA, Smartz, GPTalk, Youtech o Papaya.

Per proteggervi da questo tipo di minacce, l’unica cosa da fare è prestare attenzione alle autorizzazioni che si concedono, e controllare periodicamente che non avvengano eventi strani o particolari nello smartphone, che sia iOS o Android poco conta.