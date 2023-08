Smartphone preziosi, se hai voglia di viaggiare ma ti mancano i soldi inizia a cercare

Gli smartphone sono diventati una parte integrante della nostra vita quotidiana, e con il passare del tempo, alcuni modelli si sono trasformati in oggetti di collezionismo, acquisendo un valore significativo. Il primo iPhone, ad esempio, è diventato un simbolo dell’era degli smartphone. Questo dispositivo rivoluzionario, che ha introdotto una serie di funzionalità in un unico dispositivo con un pratico schermo touch, è ora un oggetto raro e prezioso. Un modello in buone condizioni può facilmente superare i 1000 euro.

Smartphone rari: tutti i modelli che ti permetteranno di sbancare

Ma non solo i vecchi modelli sono diventati rari. Alcuni nuovi rilasci, come il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, sono prodotti in edizione limitata e disponibili solo in alcuni paesi, rendendoli estremamente difficili da trovare. Questo modello, prodotto in soli 1000 pezzi e venduto solo in Corea del Sud, è già molto costoso, ma il suo valore è destinato a crescere a causa della sua rarità.

Anche i modelli più vecchi possono diventare rari se presentano caratteristiche particolari. Un esempio è il Samsung Galaxy S2 in versione rosa, un colore inusuale per l’epoca. Questo modello è stato rilasciato solo in alcuni paesi e in periodi specifici, rendendolo un oggetto di desiderio per i collezionisti. Le edizioni limitate legate a popolari videogiochi per smartphone, come Genshin Impact, sono un altro esempio di smartphone rari. Il OnePlus Ace Genshin Impact, ad esempio, viene fornito con una serie di gadget a tema, rendendolo un vero gioiello per i fan del gioco. Anche se il prezzo di lancio è di circa 1800 dollari, è destinato a salire rapidamente.

Infine, per coloro che desiderano possedere qualcosa di unico senza spendere una fortuna, ci sono opzioni come il set di auricolari bluetooth POCO Buds Pro Genshin Impact. Questi auricolari, che vengono forniti in una confezione a forma di libro magico, potrebbero non diventare super rari, ma sono sicuramente un’opzione interessante per gli appassionati di smartphone e videogiochi.