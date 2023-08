Vodafone per quest’estate ha reso disponibile per i nuovi utenti, quindi per coloro che intendono acquistare una nuova SIM, e per coloro che intendono effettuare una portabilità di numero, un’ offerta super conveniente.

Stiamo parlando della Vodafone Bronze Plus. La promo ha contribuito sicuramente all’aumento di nuove attivazioni, tuttavia, sembra che il gestore telefonico abbia deciso di apportare ad essa delle modifiche dei servizi, rendendola ancora più vantaggiosa.

Prima di vedere più nel dettaglio le caratteristiche della promozione, è importante specificare che essa è disponibile esclusivamente per le prime attivazioni o per gli utenti che attuano una portabilità di numero da operatori quali: Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali. Sono esclusi dalla promo coloro che provengono da altri operatori che non siano questi citati.

Vodafone: promo Bronze Plus

Al costo di 9.99 euro al mese, prezzo che resterà bloccato per 24 mesi senza subire variazioni, la promo comprende:

Minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili; 70 Gb di internet in 4G.

Tuttavia, se l’utente deciderà di pagare con l’app Smart Pay, che include l’addebito su carta di credito o prepagata, allora i giga diventeranno illimitati. Questo, inoltre, non comporterà alcuna variazioni di prezzo per la tariffa mensile.

Un’altra novità della promo che rende l’offerta una delle migliori del momento è che, sempre accedendo al metodo Smart Pay per il pagamento, l’utente avrà la possibilità non solo di ottenere giga illimitati, ma anche di passare alla massima velocità dal 4G al 5G. La massima velocità di Internet che ancora pochissimi operatori riescono a raggiungere. Con il 5G Vodafone garantisce 2 Gbps di velocità in download e 200 mbps in upload.

Tuttavia per informazioni più dettagliate al riguardo su questa e altre promozioni offerte da Vodafone potete consultare il sito ufficiale o recarvi presso un negozio fisico autorizzato.