Il paleontologo dell’Università di Bath (Regno Unito), Nicholas Longrich, ha condotto degli studi affascinanti provando a immaginare come sarebbe la terra oggi se i dinosauri non si fossero estinti milioni di anni fa.

La razza umana sarebbe esistita? E i dinosauri sarebbero rimasti esattamente come in passato o si sarebbero evoluti? Longrich ha provato rispondere a queste e ad altre interessanti domande pubblicando tutto in un articolo su The Conversation.

Come si sono estinti i dinosauri?

Partendo dall’inizio, come ben sappiamo, i dinosauri sono una specie di rettili comparsi sul nostro pianeta nell’era del Carbonifero (circa 360 milioni di anni fa). Si tratta di un genere che vantava diverse specie di differenti dimensioni, dal piccolo dinosauro simile al pollo al dinosauro dalle dimensioni di una piccola villetta.

Ma come si sono estinti i dinosauri? Milioni di anni fa un grosso meteorite colpì la Terra nei pressi del Messico e questo generò delle conseguenze devastanti per la vita sul nostro pianeta. Dal quel momento cominciò una lunga glaciazione che causò l’estinzione di diverse specie animali presenti in quel momento, tra cui i dinosauri di grosse dimensioni.

E se i dinosauri non si fossero estinti?

L’ipotesi del dottor Longrich è che, se il meteorite non avesse colpito la terra, la presenza di specie evolute di dinosauri al giorno d’oggi sarebbe sì possibile ma estremamente improbabile. Questo perché durante la loro permanenza sulla terra i cervelli dei dinosauri sono rimasti più o meno sempre di piccole dimensioni, molto inferiori rispetto a quelle dei mammiferi.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione umana probabilmente essa sarebbe avvenuta, seppur con delle differenze, anche con la presenza dei dinosauri sul nostro pianeta.