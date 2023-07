Fastweb si è affermata sin da subito nel settore della rete fissa grazie alle sue vantaggiose offerte, diventando successivamente uno degli operatori di rete mobile virtuale più conosciuti in Italia. L‘azienda si appoggia alla rete di WindTree, con cui ha stretto una partnership, per lo sviluppo di reti 5G di ultima generazione. L’operatore si caratterizza per la massima trasparenza nei confronti degli utenti, offrendo servizi a partire da 7 euro al mese, senza vincoli e senza costi nascosti.

Fastweb propone agli utenti una scelta di diversi servizi5G per soddisfare tutte le preferenze, consentendo loro di navigare in rete alla massima velocità in tutte le principali città, tra cui Milano, Torino e Roma. Non a caso l’azienda è stata riconosciuta dalla società indipendente Ookla come la migliore in termini di prestazioni di rete e punta a raggiungere il 90% della popolazione italiana entro il 2025.

Le migliori offerte Fastweb di Luglio

Come già anticipato, il suo portafogli di offerte è molto ampio. In seguito, però, vi elenchiamo le proposte migliori attivabili di questo mese:

La promo Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese con inclusi:

100 SMS e Minuti illimitati ;

e ; 100 GB per navigare anche in 5G ;

per navigare anche ; 8 GB per navigare in roaming in Ue;

per navigare in roaming in Ue; I corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Fastweb Mobile Plus a 8,95 euro al mese con inclusi:

Minuti illimitati e 100 SMS ;

; 200 GB per navigare anche in 5G;

per navigare anche in 5G; 9 GB per “viaggiare” in roaming in Ue;

per “viaggiare” in roaming in Ue; Sono anche qui inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

L’offerta Fastweb Mobile Maxi a 11,95 euro al mese con inclusi:

Minuti illimitati e 100 SMS ;

e ; 300 GB per navigare anche in 5G;

per navigare anche in 5G; 10 GB da usare in roaming in Ue;

da usare in roaming in Ue; Corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Se invece decideste di aggiungere ad un’offerta mobile uno smartphone a rate, avrete inclusi 200 GB in 5G invece dei 100 GB previsti dalla promo al medesimo prezzo.

Un esempio? Potreste acquistare:

iPhone 14 a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate;

a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate; Samsung Galaxy S23 da 128 GB a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate;

da 128 GB a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate; Xiaomi Redmi 10 5G a 7 euro al mese per 24 rate + 1 euro di anticipo.

a 7 euro al mese per 24 rate + 1 euro di anticipo. OPPO Find X5 a partire da 48,45 euro al mese per 20 rate.

Se pensate di cambiare operatore è il momento giusto e se Fastweb non fa per voi, allora cercate informazioni sulle tantissime offerte estive in giro in questo periodo!