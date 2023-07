Fa caldo e vi siete stancati di spaccarvi la schiena per pulire casa? lavorate a tempo pieno e non avete molto tempo per le faccende domestiche? un robot aspirapolvere senza fili potrebbe essere un valido alleato.

Oggi vogliamo parlarvi del robot aspirapolvere senza fili Yeedi Vac 2, che è anche in offerta del 20% sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme le sue funzioni.

Yeedi Vac 2: robot aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon

Yeedi vac 2 pro aspirapolvere e lavapavimenti ha un sistema di pulizia oscillante unico e una potente potenza di aspirazione di 3000 Pa. Con il doppio miglioramento delle capacità ed efficienza di pulizia, elimina efficacemente le macchie ostinate, ed è un buon aiuto per le pulizie di casa.

Quando rileva un tappeto, Yeedi vac 2 pro robot aspirapolvere disattiva la funziona di lavaggio intelligentemente e continua ed aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per ottenere il migliore risultato di pulizia. Con la tecnologia di lavaggio visiva intelligente, Yeedi vac 2 pro esegue l’analisi della tua casa come un GPS. Individua le tue stanze per ricreare la disposizione.

L’intuitiva app Yeedi consente di personalizzare la pulizia impostando l’aspirazione e i livelli di flusso d’acqua per vari tipi di sporco, scegliendo la sequenza di pulizia, pulizia di una stanza/area specifica e altro con un semplice tocco della mappa della casa modificabile. Per qualche giorno il prodotto può essere vostro a soli 399.99 euro invece di 499.99 euro. Visitate questo link per maggiori dettagli.