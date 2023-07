Il grande caldo tornerà, abbiamo davanti ancora tutto il mese di agosto e anche quello di settembre, dove le temperature potrebbero rialzarsi facilmente.

Per sopperire al caldo infernale, possiamo acquistare un bel ventilatore portatile in modo che possa rinfrescarci e darci sollievo anche per strada o sui mezzi pubblici. Quello proposto da Amazon ha un costo di poco più di 10 euro.

Ventilatore portatile in offerta su Amazon

Amazon sta proponendo a soli 14.99 euro questo ventilatore portatile con una batteria ricaricabile da 2500 mAh 18650 agli ioni di litio e può essere ricaricata facilmente tramite un adattatore per telefono, un computer, ecc. Con il design di una batteria sostituibile, è possibile ricevere una batteria supplementare per prolungare la durata di utilizzo.

La ventola portatile dispone di tre modalità di funzionamento: bassa velocità, media velocità e alta velocità. È possibile regolare la velocità secondo le necessità premendo il pulsante. Il tempo di lavoro può essere di 3-9 ore con una singola carica. La maniglia è regolabile a 180°, può essere facilmente utilizzata come ventilatore a mano, ventilatore da tavolo pieghevole o come ventilatore da collo con la catena regolabile in lunghezza.

Il prodotto viene fornito con un tappetino antiscivolo. Posizionare il ventilatore sul tavolo come ventilatore da tavolo. La ventola è super leggera, può essere ripiegata in un piccolo stato, portatile per essere riposta in borsa o in viaggio. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.