I prezzi di Trony sono sempre bassi, in questi giorni è possibile approfittare di un elenco di prodotti al 75% di sconto rispetto al listino originario, riuscendo così a mettere le mani sui migliori dispositivi del mercato, con una spesa complessivamente accessibile ed accettabile.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata il mese scorso, ovvero cercare di convincere il maggior numero di utenti possibili, a recarsi in negozio per completare l’ordine. La scadenza è fissata al 6 agosto 2023, con validità estesa a tutti i punti vendita in Italia, ma non escludiamo tuttavia di poter assistere ad una scarsità di scorte, dato comunque l’elevato interesse commerciale.

Trony, offerte incredibili con il volantino del momento

I prezzi sono sempre bassi da Trony, anche in questi giorni di fine Luglio, gli utenti si ritrovano a poter acquistare alcuni top di gamma, riuscendo allo stesso tempo a spendere cifre più basse dei vari listini. Nello specifico troviamo Apple iPhone 14 Pro Max, il cui prezzo è di 1249 euro, a rappresentare i migliori terminali della serie Apple iPhone, ed il Samsung Galaxy S22, il top del 2022, che oggi può essere acquistato dal pubblico a 649 euro.

Nel mezzo si trovano tantissime occasioni da non perdere, con Oppo Reno10 a 499 euro, Oppo A96 a 229 euro, Oppo A57s a 169 euro, Redmi Note 11s a 179 euro, Redmi 10C a 129 euro, Xiaomi 13 Lite a soli 399 euro, ed altri ancora. Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, li potete trovare anche sul sito ufficiale.