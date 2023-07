Lo scorso ottobre Elon Musk ha speso 44 miliardi di dollari per comprare Twitter (come se non possedesse abbastanza social), per licenziare molti ex dipendenti e stravolgerlo completamente.

Una delle sue brillanti idee risale ad inizio Luglio: gli utenti di Twitter potranno visualizzare solo un numero limitato di tweet ogni giorno. Perché? Il magnate si è giustificato dicendo che ha giustificato la sua decisione è stata presa con l’intento di evitare un nuovo «saccheggio dei dati». Inoltre, in base alle nuove restrizioni, gli utenti devono effettuare il login prima di visualizzare i tweet e i profili e, come se non bastasse, saranno bloccati se superano il limite di visualizzazioni.

L’ultima novità che sta mettendo fine a Twitter

Ebbene, con dolore e immenso cordoglio diamo addio al nostro amato uccellino blu, dopo ben 17 anni di duro servizio. Elon Musk ha deciso di cambiare il nome e il logo di Twitter chiamandolo “X”, il cui logo sapete cos’è? Una X bianca su sfondo nero. Ma quanta creatività e ingegno.

“X sarà la piattaforma in grado di fornire… Beh, di tutto”, ha scritto con poca modestia il CEO della società.

Il nome scelto è neanche una novità: X era una vecchia società di Musk che operava come online banking. Nel 2000, Elon Musk tentò persino di re-brandizzare PayPal in X, ma il ceo Peter Thiel glielo impedì. Successivamente, nel 2017, riacquistò il dominio x.com ed ora lo sta facendo reindirizzare a Twitter. Scusaci caro Elon, ma che problemi hai con questa X? Deve piacerti davvero tanto.

Il progetto dichiarato è quello di importare il modello di WeChat dalla Cina, diventato nel tempo un vero e proprio ecosistema che include social network, portali video e shopping. Ma l’aspetto che probabilmente più gli interessa è come WeChat rappresenti un metodo di pagamento. L’idea di questa magica “super app” serve a poter controllare ogni aspetto della vita degli utenti e gli permetterebbe la creazione di una sua moneta.

Elon Musk sarà anche un grande imprenditore, ma con grandi manie di protagonismo. Chissà come andrà a finire.