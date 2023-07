Samsung Galaxy Tab S9 è ufficiale, il mondo Galaxy sbarca nei tablet

Tutta l’esperienza Galaxy arriva ufficialmente nel mondo dei tablet, oggi Samsung ha ufficializzato Galaxy Tab S9, una nuova serie di prodotti che punta a ridefinire completamente il mercato dei tablet, offrendo al consumatore un’esperienza immersiva e che offra a sua volta una maggiore libertà creativa. La serie sarà composta da tre varianti: Galaxy tab S9, S9+ e S9 Ultra, tutte caratterizzate dai display Dynamic AMOLED 2X, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, protezione IP68 e S Pen inclusa.

Il pannello da 14,6 pollici fornisce un’esperienza di intrattenimento davvero unica e portatile, ogni scena sarà ottimizzata con dettagli, colori e luminosità, grazie al supporto all’HDR10+, mentre la frequenza adattiva tra 60 e 120Hz, è pronta a garantire una fluidità fuori dal normale (ottimizzando anche la durata della batteria). Nati come prodotti da utilizzare per lunghi periodi, il produttore ha introdotto la modalità Protezione occhi, con una riduzione del 70% dall’affaticamento degli occhi a causa della luce blu, mantenendo ad ogni modo un formato 16:10 ed introducendo la tecnologia Vision Booster, pronta a rilevare la luce intensa, adattandosi di conseguenza.

L’intrattenimento è ancora più immersivo con i quattro altoparlanti fisici, con dimensioni aumentate del 20%, potenziati dal Dolby Atmos e dall’esperienza di AKG; essendo ogni giocatore differente, sarà possibile personalizzare le impostazioni audio, così da poterlo cucire secondo le proprie esigenze.

Samsung Galaxy Tab S9, le altre novità

https://youtu.be/fCQmoLwUvT8

Ogni modello della serie integra processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, esattamente lo stesso degli ultimi top di gamma mobile, grazie alla collaborazione con il produttore. Non temete il surriscaldamento, per la prima volta ci troviamo di fronte ad un raffreddamento a camera di vapore, per una migliore dissipazione.

Per garantire una produttività di alto livello, Galaxy Tab S9 viene commercializzato con la S Pen di serie, integrando quindi la possibilità di scrivere nelle barre di ricerca, nei browser o nell’app store. La ricarica bidirezionale permette di caricarla senza pensieri, indipendentemente dalla direzione del posizionamento, mentre la produttività è estrema grazie alle numerose funzioni fruibili: Multischermo (per visualizzare fino a tre app in contemporanea), Visualizzazione Popup (per aprire le app come finestre mobili), Samsung Dex (per l’utilizzo in versione desktop), Secondo Schermo (per il mirroring o estendere lo schermo) o Controllo Multiplo per copiare e incollare in facilità. Non mancano le migliori app, come Goodnotes (app per scrivere e prendere appunti), LumaFusion (per l’editing di video) o anche Clip Studio Paint per disegnare e dipingere.

Gli utenti più esigenti potranno acquistare la S Pen Creator Edition, una variante realizzata con materiale testurizzato per impugnatura più confortevole e angolo di utilizzo più ampio. Il design del tablet è legato alla serie Galaxy, come il design della fotocamera, mantenendo comunque uno spessore di soli 5,5 millimetri (solo S9 Ultra) ed un telaio rinforzato in Armor Aluminum.

I prodotti saranno in vendita a partire dall’11 agosto, con prezzi da 929 euro per il Tab S9 da 11 pollici, da 1149 euro per il Tab S9+ da 12,4 pollici e da 1369 euro per il Tab S9 Ultra da 14,6 pollici.