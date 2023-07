Il noto marchio automobilistico Audi sta portando avanti svariati progetti di rilievo. Sappiamo infatti ad esempio che l’azienda ha intenzione di incentivare il settore elettrico, proponendo solo veicoli elettrici nei prossimi anni. Ora, però, è ancora tempo di pensare ai veicoli con motori endotermici. Uno dei prossimi veicoli sarà il modello restyling di Audi RS 3. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco spiato su strada.

Audi RS 3, il nuovo modello restyling è stato da poco avvistato su strada

Il marchio automobilistico Audi sta svolgendo alcuni test su uno dei suoi prossimi veicoli. Come già detto in apertura, si tratta del modello restyling di Audi RS 3. E proprio quest’ultimo è stato da poco avvistato in alcune foto spia. In queste foto, il veicolo si trovava sulle piste di Nurburgring, da sempre utilizzate dalle varie aziende automobilistiche per testare l’efficienza su strada dei veicoli.

Osservando dunque le foto spia, possiamo notare ancora la presenza di qualche piccolo camuffamento estetico. È comunque possibile scorgere alcuni piccoli particolari, come un nuovo look per i fari anteriori e per i gruppi ottici posteriori e dovrebbero essere inoltre adottare alcune novità estetiche anche sulla griglia frontale.

Le foto appena emerse non lasciano intravedere gli interni del veicolo. Non ci sono però dubbi che all’interno troveremo tanta tecnologia e sicuramente degli ampi display per il sistema di infotainment e per la strumentazione digitale. Dal punto di vista delle motorizzazioni, ricordiamo che il restyling di Audi RS 3 dovrebbe montare sempre un motore a 5 cilindri turbo 2.5 TFSI con una potenza di 294 kW, ovvero 400 CV.