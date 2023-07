Canone RAI, finalmente l’addio alla tassa per diversi utenti

Manco a dirlo, la tassa più odiata dagli italiani è sempre la solita: si tratta del canone Rai. L’imposta che purtroppo viene inserita all’interno della bolletta dell’elettricità tutti gli anni, sembra destinata a restare in vigore almeno per il periodo prossimo.

Esistono però dei metodi per evitare di pagare il canone, ma solo per alcune categorie di persone.

Canone RAI: sapevate che ci sono dei metodi per non pagarlo? Ecco qui per voi

Gli utenti sanno che ci sono dei metodi utili per non pagare il canone Rai, ma bisogna che tutti ne siano a conoscenza. Che sia per loro stessi o per un parente, è meglio conoscere le regole che vanno a determinare i principi di questa tassa molto odiata in Italia.

In primo luogo bisogna stabilire che diversamente dal bollo auto, il canone Rai viene gestito interamente dal Governo. La tassa è quindi uguale per tutti, senza distinzioni alcune, tranne, come detto, per tutte quelle persone che hanno determinati requisiti. Innanzitutto gli utenti che superano i 75 anni di età non saranno obbligati a pagare la tassa. Bisognerà infatti presentare la documentazione adatta per avere l’esenzione totale.

Il canone Rai può essere non pagato anche dagli utenti che dichiarano di non avere in casa alcun tipo di apparato utile per ricevere i canali. Bisogna considerare sia televisioni che radio.

Infine anche le persone che hanno un reddito minimo che non supera gli 8000 € annui potranno richiedere l’esenzione. Bisognerà recarsi sui siti degli organi preposti per scaricare il modulo da presentare all’Agenzia delle Entrate.