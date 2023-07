MediaWorld, prezzi assurdi battono Amazon con il 70% di sconto

Il nuovo volantino di Mediaworld questa volta verte soprattutto su quella che è la tecnologia per la casa. Stiamo parlando degli elettrodomestici di ultima generazione, quelli oggi disponibili ad un prezzo eccezionale da prendere al volo. Il nuovo volantino parla da solo: ci sono svariati pezzi mai visti a costi così bassi.

MediaWorld: questi sono i pezzi disponibili nel nuovo volantino che vale online e in store

Qui in basso è possibile trovare tutte le offerte racchiuse nel volantino di MediaWorld. Si tratta di grandi opportunità che non possono passare in secondo piano visto che i prezzi sono bassissimi. Le immagini mostrano chiaramente che si parte dai forni fino ad arrivare a frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e molto altro ancora. Tutti gli utenti hanno tempo fino al prossimo 30 luglio: