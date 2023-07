Avete un giardino e siete abituati a fare delle cene con amici durante l’estate? volete un po’ di luce ma non avete l’attacco della corrente in giardino? ci pensiamo noi.

Anzi, ci pensa Amazon, che sta proponendo un set di 12 lampade solari da esterno ad un prezzo molto interessante. Ecco tutti i dettagli.

Lampade solari da esterno in offerta su Amazon

Ogni lampada da giardino solari esterna è dotata di 12 LED luminosi e batteria Ni-MH ricaricabile integrata da 600 mAh, l’area di illuminazione e l’effetto sono più grandi e luminosi della lampada solare con 8 LED. Dopo essere state completamente caricate, le faretti LED possono durare 10-12 ore di lavoro, risparmio energetico ed eco-compatibilità.

Le luci terra giardino sono impermeabili IP65, realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità e materiale ABS per uso esterno, resistenza alla corrosione e durevoli. Perfetto per prato, patio, giardino, balcone, parco, strada, passerella. Nessuna preoccupazione per pioggia, neve, nebbia, gelo. Non avrete bisogno di alcun cavo, è sufficiente accendere l’interruttore e inserire le pile di plastica nel terreno.

Questi faretti solari sono molto pratici per la tua vita quotidiana e aggiunge una bella scena di notte. Il produttore consiglia di allentare il terreno prima dell’uso. Questi 12 faretti sono proposti su Amazon, a questo link, al prezzo di 34.71 euro invece di 36.54 euro, a cui è possibile aggiungere un coupon di 3 euro.