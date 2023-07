WindTRE, 150 giga al mese quasi gratis distruggono Vodafone

Attualmente battere una promozione come quella proposta da WindTRE è impossibile, anche per i gestori virtuali. L’azienda sta facendo il massimo per far sì che i problemi del passato non si ripropongano più per il suo pubblico.

WindTRE ha lavorato infatti tanto per diffondere la sua rete, viste le grandi carenza in alcune zone d’Italia. Ovviamente hanno contribuito anche le offerte che, per contrastare l’avanzata dei gestori virtuali, hanno presentato dei prezzi sempre più bassi. Da precisare che il ribasso non ha riguardato i contenuti, i quali sono aumentati in maniera esponenziale fino a toccare i massimi storici.

WindTRE: queste sono le caratteristiche della promo GO 150 TOP+

Tra le più grandi offerte attualmente proposte da un gestore potente come WindTRE, c’è senza ombra di dubbio la GO 150 TOP+. Questa include al suo interno tutte le più grandi opzioni, a partire dalle telefonate e i messaggi fino ad arrivare alla connessione ad Internet.

Secondo quanto riportato dal gestore, è possibile usufruire di minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 messaggi verso tutti e di 150 giga al mese per navigare in 4G sul web. Il prezzo mensile che mette a disposizione di chi riesce a rientrare è di soli 5,99 euro al mese.

All’interno dell’offerta poi ci sono tanti altri servizi offerti gratuitamente, come ad esempio il costo di attivazione che per chi entrerà entro il mese di luglio risulterà gratuito. Tutto quello che dovete fare dunque è sperare di ricevere un messaggio di rientro, in modo da poter prendere al volo la migliore offerta del momento.