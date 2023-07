Secondo quanto è emerso in queste ore, ora anche i già clienti del noto operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno attivare una delle ultime offerte favolose. Si tratta in particolare della nuova offerta mobile Very 5,99 Summer Flash che, fino a qualche giorno fa, era disponibile soltanto per i nuovi clienti dell’operatore.

Very 5,99 Summer Flash ora disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente

Ora anche tutti i già clienti del noto operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno attivare la super offerta Very 5,99 Summer Flash. Questa offerta è stata lanciata dall’operatore soltanto da qualche giorno e ha fin da subito stupito per la sua convenienza e per tutto ciò che offre.

Nel bundle dell’offerta, sono infatti inclusi ben 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G con una velocità massima pari a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è poi molto contenuto, dato che stiamo parlando di soli 5,99 euro al mese.

Secondo quanto è emerso, per il momento hanno la possibilità di passare a questa nuova offerta i già clienti che hanno attiva un’offerta dall’importo di 4,99 euro al mese. Nello specifico, gli utenti in questione vedranno apparire un apposito banner pubblicitario all’interno dell’applicazione ufficiale di Very Mobile. Cliccandoci sopra, sarà quindi possibile effettuare il cambio alla nuova offerta mobile Very 5,99 Summer Flash.

Insomma, anche i già clienti di Very Mobile potranno dunque attivare sul proprio numero questa favolosa offerta.