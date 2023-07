Il bollo auto sarà completamente gratis, un fulmine a ciel sereno, la notizia che tanti di noi stavano indubbiamente aspettando da moltissimi anni, ma cosa c’è di vero a quanto stiamo leggendo nel periodo corrente in rete? proviamo a fare un passo indietro e fare sopratutto chiarezza, onde evitare che tutti noi iniziamo a sperare un qualcosa di indubbiamente irrealizzabile.

La tassa ad oggi deve essere versata da tutti i proprietari di un veicolo a motore, anche un motoveicolo o un ciclomotore, con cadenza annuale, pagamento alla propria Regione, e valore direttamente proporzionale alla potenza del mezzo stesso, espressa in kw o cavalli fiscali. Il prezzo, come avete potuto intendere, è variabile sia per quanto riguarda il mezzo, che proprio la localizzazione regionale; lo stesso discorso vale per l’esenzione, ma possiamo tracciare una normativa più generale.

Bollo auto, ecco come fanno a farlo diventare gratis

L’andamento del mercato dell’automotive è molto chiaro: il futuro parla elettrico, in primis per la necessità di ridurre al massimo le emissioni, ma in secondo luogo anche per avere un maggiore rispetto dell’ambiente, dato l’utilizzo di energia elettrica generalmente “pulita”. Gli Stati stanno facendo di tutto pur di spingere il pubblico all’acquisto di mezzi di questo tipo, anche con l’aggiunta di specifiche esenzioni sul pagamento delle tasse.

In Italia in genere l’utente che acquista un’auto elettrica ha l’esenzione automatica dal bollo auto per un periodo che oscilla tra 3 e 5 anni, solo in Lombardia e Piemonte tale periodo è esteso per tutta la vita della vettura stessa.