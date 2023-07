Ogni mese il colosso giapponese Sony propone per tutti i suoi abbonati numerosi videogiochi senza costi aggiuntivi. Il mese di luglio sembra essere particolarmente proficuo, soprattutto per gli abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. L’azienda ha infatti annunciato da poco la disponibilità di una valanga di videogiochi.

PlayStation Plus Extra e Premium, a luglio disponibile una valanga di videogiochi

Per il mese di luglio 2023 il colosso nipponico Sony ha pensato bene di rendere disponibili una valanga di titoli per i suoi abbonati. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha svelato ufficialmente tutti i videogiochi che saranno inclusi senza costi per tutti i suoi abbonati.

Nello specifico, per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra saranno disponibili ben 15 videogiochi. Tra questi, sono inclusi sia titoli per la sola PlayStation 4 e anche titoli compatibili con la nuova console da gaming PlayStation 5. Eccoli qui di seguito.

• Circus Electrique su PS4

• Dynasty Warriors 9 su PS4

• Dysmantle su PS4 e PS5

• Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R su PS4 e PS5

• It Takes Two su PS4 e PS5

• Melty Blood: Type Lumina su PS4

• Monster Jam Steel Titans su PS4

• My Little Pony: A Maretime Bay Adventure su PS4 e PS5

• Samurai Warriors 5 su PS4

• Sniper Elite 5 su PS4 e PS5

• SnowRunner su PS4 e PS5

• SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated su PS4

• The Ascent su PS4 e PS5

• Undertale su PS4

• World War Z su PS4 e PS5

Per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium, invece, saranno disponibili tre nuovi titoli, ovvero:

• Gravity Crash Portable su PS4 e PS5

• Twisted Metal su PS4 e PS5

