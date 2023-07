WhatsApp stupisce ancora una volta i suoi utenti con l’inserimento di nuovi servizi e funzioni. Questa volta si tratta però di modifiche puramente estetiche e potremmo dire anche molto divertenti, che consentono di personalizzare e rendere ancora più piacevole l’esperienza dell’utente con la piattaforma.

Nel nuovo aggiornamento sarà infatti presente un nuovo pacchetto Avatar.

Come risaputo, WhatsApp ha introdottola possibilità di creare i propri Avatar, ovvero dei personaggi virtuali che richiamano in qualche modo la nostra fisionomia e le fattezze estetiche. Si tratta di una funzione che già era attiva su Facebook e su altre applicazioni, e che la piattaforma di messaggistica istantanea ha comunque deciso di adottare.

WhatsApp: Avatar animati e altre novità

Gli Avatar, infatti, possono essere utilizzati al posto di adesivi o delle gif per rappresentare, per esempio, una particolare reazione ad un commento, in maniera più personalizzata e divertente.

Con il nuovo pacchetto su cui WhatsApp sta lavorando avremo la possibilità di applicare i divertenti animazioni sui nostri Avatar, in modo che potranno muoversi e diventare più personalizzati.

A tal proposito WeBetaInfo, il blog ufficiale di WhatsApp ha pubblicato sulla sua bacheca un video in cui vi viene appunto mostrato la nuova funzione dell’avatar animato.

Tuttavia, questa non è l’unica novità che l’applicazione sta tentando di introdurre.

Un’altra funzione molto importante riguarda la possibilità di modificare la dimensione del testo, nella versione web dell’applicazione, per i dispositivi Windows.

In questo modo, la dimensione dei caratteri può essere aumentato o diminuita a seconda delle nostre esigenze. Inoltre, con alcune scorciatoie consentite dall’uso della tastiera, sarà possibile applicare delle modifiche ai testi dei nostri messaggi in maniera molto più semplice e veloce.