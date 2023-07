Sembra proprio che Very Mobile sia impazzito. Il noto operatore telefonico virtuale, infatti, ha da poco dato l’opportunità ad alcuni suoi clienti selezionati di effettuare il cambio offerta con una proposta davvero sensazionale. L’offerta in questione arriverà ad includere infatti ben 270 GB di traffico dati e il tutto ad un costo mensile inferiore ai 10 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile è folle, per alcuni clienti cambio offerta con addirittura 270 GB

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale di WindTre ha letteralmente lasciato a bocca aperta gli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, Very Mobile sta dando l’opportunità ad alcuni clienti selezionati di attivare un’offerta che lascia senza parole.

Si tratta nello specifico dell’offerta mobile denominata Very 9,99 270 Giga. Come suggerisce anche il nome, ad un costo di appena 9,99 euro al mese questa offerta include nel proprio bundle ben 270 GB di traffico dati. Gli utenti potranno quindi navigare in tutta tranquillità con connettività 4G e con una velocità massima fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Si tratta quindi di un’opportunità davvero sensazionale e che è difficile da farsi sfuggire. Questa opportunità sembra però che sia proposta ai già clienti che hanno al momento attiva un’offerta mobile dal costo di 9,99 euro al mese o inferiore. Ricordiamo che Very Mobile propone spesso diverse iniziative di rilievo, come ad esempio il raddoppio dei giga per alcune offerte selezionate. L’operatore ha poi da poco proposto l’offerta mobile denominata Very Summer Flash che include 120 GB di traffico dati ad un prezzo di appena 5,99 euro al mese.