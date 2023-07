Unieuro, grazie agli Specials ci sarà un'ondata di nuove offerte

Unieuro, uno dei principali rivenditori di elettronica di consumo in Italia, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale chiamata “Unieuro Specials“. Questa offerta, attiva fino al 16 luglio 2023, offre sconti significativi su una vasta gamma di prodotti, con un importo minimo di acquisto di 199 euro.

Unieuro: le offerte

Gli sconti, che vengono applicati direttamente nel carrello, variano dal 15% al 30% a seconda del tipo di prodotto. In particolare, gli sconti del 15% sono applicabili su una vasta gamma di prodotti tecnologici, mentre gli sconti del 30% sono disponibili su una selezione di grandi e piccoli elettrodomestici.

Tra i prodotti in offerta ci sono il Samsung Galaxy Tab S7 FE, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, disponibile a 509,92 euro, rispetto al prezzo originale di 599,90 euro. Anche il TV LG LQ6300 da 32 pollici è in offerta, con un prezzo ridotto a 229,42 euro, rispetto al prezzo originale di 269,90 euro.

Altre offerte includono il Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile a 1104,15 euro, rispetto al prezzo originale di 1299 euro, e il Lenovo IdeaPad 3, con un processore Intel Core i5, 16GB di RAM e 512GB di memoria, disponibile a 594,92 euro, rispetto al prezzo originale di 699,90 euro.

La GoPro Hero11 Black è disponibile a 339,92 euro, rispetto al prezzo originale di 399,90 euro, mentre il laptop ASUS TUF Gaming F15, con un processore Intel Core i5, 16GB di RAM, un SSD da 512GB e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX3050, è disponibile a 934,15 euro.

Queste offerte rappresentano un’ottima opportunità per i consumatori di acquistare prodotti tecnologici di alta qualità a prezzi scontati. Tuttavia, è importante ricordare che queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato, quindi è consigliabile agire rapidamente per approfittare di questi sconti.