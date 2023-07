Samsung Galaxy S24, tra non molto assisteremo all'arrivo delle batterie impilate

La prossima generazione di smartphone Samsung Galaxy S24 potrebbe vedere un significativo aumento della velocità di ricarica, passando da 40W a 65W, secondo quanto rivelato da un noto leaker RGCloudS su Twitter. Questo miglioramento sarà possibile grazie all’adozione di batterie “impilate” o “stacked”, una tecnologia attualmente utilizzata nel settore dell’automotive, in particolare nei veicoli elettrici.

Samsung Galaxy S24: presto potrebbero cambiare molte cose

Le batterie impilate sono più efficienti rispetto a quelle attualmente utilizzate negli smartphone, come illustrato in un’infografica condivisa dal leaker. Tuttavia, Samsung sta ancora valutando l’adozione di questa tecnologia per i suoi nuovi smartphone top di gamma. La decisione finale dipenderà dalla capacità dei fornitori cinesi e coreani dell’azienda di adattarsi a questa nuova tecnologia.

Se i test attualmente in corso in Cina e Corea del Sud dovessero dare risultati positivi, Samsung potrebbe estendere l’uso delle batterie impilate anche al modello standard del Galaxy S24. In ogni caso, il Galaxy S24 Ultra avrà una batteria da 5.000 mAh, la stessa capacità prevista per il Galaxy S24 Plus.

L’aumento della velocità di ricarica sarà accompagnato da un sistema di raffreddamento di nuova generazione, progettato per prevenire il surriscaldamento dei dispositivi durante la ricarica. Questo rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza e l’efficienza dei nuovi smartphone.

In conclusione, la prossima generazione di smartphone Samsung Galaxy S24 potrebbe portare significativi miglioramenti in termini di velocità di ricarica e efficienza della batteria, grazie all’adozione di tecnologie innovative provenienti dal settore dell’automotive. Questo potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella continua evoluzione della tecnologia degli smartphone.