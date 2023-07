OPPO è molto attiva nel settore smartphone come dimostra il recente lancio del device K11x. Questo smartphone ha molti punti in comune con OnePlus Nord CE 3 Lite, considerando le sinergie che ci sono tra i due brand.

Tuttavia, il produttore cinese sembra intenzionato a presentare un nuovo dispositivo appartenente alla famiglia. Il nome del terminale sarà Oppo K11 e possiamo immaginare che, come per il precedente modello, sarà piuttosto simile al recente OnePlus Nord CE 3.

Il nuovo smartphone realizzato da Oppo è stato recentemente avvistato su Geekbench, una piattaforma di benchmark. Grazie a questo passaggio, è possibile conoscere alcune delle specifiche hardware che caratterizzano il device, oltre a svelare alcuni dettagli sulle prestazioni.

Emergono tante informazioni su Oppo K11, il nuovo smartphone di fascia media del brand che si crede un top di gamma

Stando a quanto emerso su Geekbench, Oppo K11 è caratterizzato dal numero di serie PJC110. Le prestazioni sono garantire dal SoC Qualcomm Snapdragon 782G. Il chipset è caratterizzato da una frequenza di clock base di 1,80 GHz che sale a 2,71 GHz nella configurazione massima.

Il sistema potrà contare su 12 GB di RAM mentre il sistema operativo sarà Android 13. Questa combinazione di elementi ha permesso al device di ottenere 1126 punti nel test single-core e 2924 punti nel test multi-core della piattaforma benchmark.

Considerando che Oppo K11 ha già incassato le certificazioni TENAA e 3C, il lancio è ormai imminente. Stando a quanto emerso fino ad ora, lo smartphone potrà contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una tripla ottica con configurazione 50 MP + 8 MP + 2 MP. Il sensore primario dovrebbe essere il Sony IMX890, lo stesso utilizzato per smartphone di fascia alta come OnePlus 11 e OnePlus 11R.

Le dimensioni generali del dispositivo di dovrebbero attestare sui 8,23 mm di spessore con un pesi di circa 184 g. Non mancherà una batteria da 4.870 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W. Al momento non è chiaro come il produttore intenda procedere per la commercializzazione. Alcune indiscrezioni indicano che Oppo K11 sarà venduto in esclusiva per il mercato cinese ma bisogna attendere la conferma ufficiale.